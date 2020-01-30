Ксения Собчак устроила скандал в самолете, и ее сняли с рейса

Ее не устраивало то, что вылет задерживается, и она не хотела сидеть в кресле пристегнутой.

Российскую телеведущую и политика Ксению Собчак сняли с рейса в международном аэропорту Москвы «Внуково».

Читайте такжеСобчак и Богомолов поженились (фото, видео)Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ее не устраивало то, что вылет задерживается, и она не хотела сидеть в кресле пристегнутой.

Отмечается, что борт SU 6034 авиакомпании «Россия» должен был лететь из столицы России в Санкт-Петербург. Однако вылет уже загруженного самолета задерживался. Стюардессы попросили пассажиров оставаться пристегнутыми, но Собчак заявила, что не собирается этого делать.

Ранее УНИАН сообщал, как сеть возмутило резкое высказывание Собчак, которая заявила, что «не хочет сидеть рядом с толстыми».