Супруга и дочь онкобольной Заворотнюк заметили в храме

Чтобы не привлекать внимания соседей, близкие актрисы приехали в храм уже после службы.

Муж российской онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее дочь Анна появились в храме поселка Крекшино, где они проживают.

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Об этом "КП" рассказал источник, ставший свидетелем события. На утренней службе Чернышева и Анны Заворотнюк не было, они приехали после службы.

"Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти 10 минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти. Лишь однажды близкие сказали, что надеются только на чудо, и в подробности уже не вдавались. Видимо, святая вода – одно из таких чудес, ведь люди верят в ее целебные свойства. Долго в храме они не задерживались, набрали и сразу уехали. Будем надеяться, что Насте станет лучше – от воды или от поддержки близких, ведь они пример мужества для многих семей, столкнувшихся с этой бедой", - поделился источник СМИ.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.