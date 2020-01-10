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Фонд Ди Каприо пожертвовал $3 миллиона на борьбу с лесными пожарами в Австралии

10:35, 10 января 2020
Звезды
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Леонардо Ди Каприо / REUTERS

Экологическая группа «Земной Альянс» Earth Alliance, основателем которой в том числе является актер Леонардо Ди Каприо, пожертвовала $3 млн для помощи Австралии, где боле трех месяцев бушуют лесные пожары.

Об этом звезда Голливуда сообщил в своем Instagram.

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Как отмечается, средства будут направлены для помощи жителям страны, которые пострадали от стихии, а также на спасение дикой природы и ее восстановление.

Масштабные лесные пожары в Австралии бушуют с октября прошлого года. В начале января дым от них дошел до Новой Зеландии, а на текущей неделе – до Аргентины и Чили.

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Новость в сюжете: Австралия в огне
Теги: #Австралия#лесной пожар#Ди Каприо