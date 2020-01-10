Фонд Ди Каприо пожертвовал $3 миллиона на борьбу с лесными пожарами в Австралии
10:35, 10 января 2020Звезды
136 0
Средства будут направлены для помощи жителям страны, которые пострадали от стихии, а также на спасение дикой природы и ее восстановление.
Леонардо Ди Каприо / REUTERS
Экологическая группа «Земной Альянс» Earth Alliance, основателем которой в том числе является актер Леонардо Ди Каприо, пожертвовала $3 млн для помощи Австралии, где боле трех месяцев бушуют лесные пожары.
Об этом звезда Голливуда сообщил в своем Instagram.
Читайте такжеЗвезда "Мстителей" Крис Хэмсворт даст миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии
Как отмечается, средства будут направлены для помощи жителям страны, которые пострадали от стихии, а также на спасение дикой природы и ее восстановление.
Масштабные лесные пожары в Австралии бушуют с октября прошлого года. В начале января дым от них дошел до Новой Зеландии, а на текущей неделе – до Аргентины и Чили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Австралия в огне