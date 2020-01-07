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Вера Брежнева показала милое семейное фото

14:23, 07 января 2020
Звезды
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Брежнева с семьей / instagram.com/ververa

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Снимок артистка опубликовала на свой странице в Instagram. "Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира и любви", - пожелала звезда своим подписчикам.

В кадре предстали сестры Брежневой, мама, муж и дети. Они все улыбаются и выглядят счастливыми.

Ранее самая эпатажная украинская певица Maruv опубликовала в Instagram фото в костюме кошки из кожи и латекса и с черными ушками.

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Теги: #фото#Вера Брежнева