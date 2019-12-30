Настя Каменских в обтягивающем платье едва не "потеряла" грудь (фото)

Наряд идеально повторяет изгибы тела поп-звезды.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, продемонстрировала в Instagram стильный образ, в котором появлялась на шоу "Х-Фактор".

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На опубликованном фото артистка позирует в бежевом обтягивающем платье на тоненьких бретельках и со смелым декольте. Наряд идеально повторяет изгибы тела поп-звезды.

В кадре крупным планом видна оголенная в "экстремальном" декольте сочная грудь.

Свой образ Каменских дополнила украшениями на руках, шее и ушах. Макияж в нюдовых тонах и укладка с кудрявыми волосами завершили ее "лук".

Артистка предложила фанам выбрать, какой образ им больше всего понравился из шоу "Х-Фактор".

Ранее известная украинская певица Тина Кароль взбудоражила сеть и зрителей шоу "Х-Фактор", выступив в коротком комбинезоне.