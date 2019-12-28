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Астафьева показалась без макияжа (фото)

18:41, 28 декабря 2019
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Астафьева показала, что купила на Новый год / instagram.com/da_astafieva

Фотографии того, как выбирает подарки, звезда опубликовала в Instagram.

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На фото Астафьева позирует в стильном черном пальто, красном свитере и с распущенными кудрявыми волосами. На лице женщины почти нет макияжа.

Повседневный образ Астафьева дополнила массивными серьгами и черными кожаными сапогами на каблуках.

Ранее Астафьева впервые за 10 лет спустилась в киевское метро.

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Теги: #Инстаграм#Даша Астафьева