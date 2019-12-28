Астафьева показалась без макияжа (фото)
18:41, 28 декабря 2019Звезды
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Повседневный образ Астафьева дополнила массивными серьгами и черными кожаными сапогами на каблуках.
Астафьева показала, что купила на Новый год / instagram.com/da_astafieva
Украинская модель и певица Даша Астафьева показала свой новогодний шопинг.
Фотографии того, как выбирает подарки, звезда опубликовала в Instagram.
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На фото Астафьева позирует в стильном черном пальто, красном свитере и с распущенными кудрявыми волосами. На лице женщины почти нет макияжа.
Повседневный образ Астафьева дополнила массивными серьгами и черными кожаными сапогами на каблуках.
Ранее Астафьева впервые за 10 лет спустилась в киевское метро.
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