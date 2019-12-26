Лорак в пижаме показала новогоднее фото
12:08, 26 декабря 2019Звезды
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На фотографии Ани Лорак сидит на подоконнике в красной клетчатой пижаме и ей на ногу легла ее дочь.
С наступающим Новым годом! 📸 Антенна-Телесемь @wday_ru
Популярная украинская певица, которая недавно сводила свою дочь в цирк, показала праздничное фото с 8-летней Софией. Новый снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фотографии Ани Лорак сидит на подоконнике в красной клетчатой пижаме и ей на ногу легла ее дочь, на которой также надета пижама и теплые праздничные красные носки.
Кроме того, на переднем плане стоит нарядная елка с включенными гирляндами, а возле нее коробки с подарками.
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