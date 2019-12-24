Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в больнице - СМИ

Близкие смогут посещать актрису в любое время.

По сообщениям СМИ, Актриса Анастасия Заворотнюк, которая проходит курс лечения от рака, встретит Новый год в клинике.

Читайте такжеУ онкобольной Заворотнюк сделали заявление (фото)

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Врачи решили не отпускать актрису домой даже на главный праздник в году — из-за тяжелого состояния. Хоть родные актрисы и очень об этом просили, чтобы провести с ней хотя бы выходные дни", — говорится в сообщении.

Так, Заворотнюк проведет Новый год за стенами реабилитационной клиники. Однако кое-чего все же удалось добиться - близкие смогут посещать ее в любое время.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.