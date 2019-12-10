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Тина Кароль примерила роскошное белое платье (фото)

13:51, 10 декабря 2019
Звезды
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Кароль выглядит сногсшибательно / instagram.com/tina_karol

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Артистка на своей странице в Instagram показала фото, на котором предстала в белоснежном платье от знаменитого бренда Alexander McQueen.

Эффектный наряд со шлейфом и полуоткрытой спинкой удачно подчеркнул идеальную фигуру поп-дивы украинского шоу-бизнеса. 

Дополнила и без того роскошный образ Кароль вьющимися распущенными волосами и яркой помадой.

Ранее Настя Каменских, она же NK, появилась в новом образе на съемках шоу "Х-Фактор" и сразила поклонников провокационной позой.

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Теги: #фото#Тина Кароль