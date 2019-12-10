Тина Кароль примерила роскошное белое платье (фото)
13:51, 10 декабря 2019Звезды
189 0
На снимке можно увидеть, что у Тины - идеальная фигура.
Кароль выглядит сногсшибательно / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников новым снимком.
Читайте такжеОблезлая Алла Пугачева удивила внешним видом (фото)
Артистка на своей странице в Instagram показала фото, на котором предстала в белоснежном платье от знаменитого бренда Alexander McQueen.
Эффектный наряд со шлейфом и полуоткрытой спинкой удачно подчеркнул идеальную фигуру поп-дивы украинского шоу-бизнеса.
Дополнила и без того роскошный образ Кароль вьющимися распущенными волосами и яркой помадой.
Ранее Настя Каменских, она же NK, появилась в новом образе на съемках шоу "Х-Фактор" и сразила поклонников провокационной позой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter