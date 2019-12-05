"Ошибся": Джастин Тимберлейк извинился перед женой за нежности с другой женщиной

Певец раскаивается, что позволил себе такое поведение.

Популярный американский певец и актер Джастин Тимберлейк, которого недавно застукали за нежностями с актрисой Алишией Уэйнрайт, нарушил молчание и прокомментировал досадный инцидент.

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На своей странице в Іnstagram 38-летний исполнитель опубликовал пост, в котором раскаялся за содеянное. "Я пытался держаться подальше от сплетен столько, сколько мог. Но ради моей семьи я должен развеять слухи, которые причиняют боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и жалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел представить своему сыну", - отметил артист в сообщении.

Также Джастин публично извинился перед женой Джессикой Бил за свое поведение. "Я приношу извинения своей прекрасной жене и семье за то, что я поставил их в неудобную ситуацию, и сейчас я пытаюсь снова быть лучшим мужем и отцом, насколько могу", - написал певец, отметив, что продолжает работать над лентой "Палмер" и мечтает, чтобы этот фильм получился интересным.

Как сообщал УНИАН, именно после съемок "Палмера", где Тимберлейк и Уэйнрайт играют влюбленных, они были застигнуты врасплох в одном из заведений Нового Орлеана.