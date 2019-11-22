Лобода поразила постером с солистом Rammstein (фото)

На снимке Лобода изображена в легком платье.

Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram постер с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, с которым ей приписывают любовные отношения.

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На нем певица изображена на руках у участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна. Также на плакате изображен Петер Стормаре.

На снимке Лобода изображена в легком платье, она позирует без обуви. Интересно, что название нового альбома группы Lindemann называется Frau&Mann - "Женщина и мужчина".

Ранее фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому СМИ неоднократно приписывали отношения с украинской певицой Светланой Лободой, был замечен в Нью-Йорке с 24-летней порноактрисой Шарлоттой Сартр.