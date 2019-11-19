Вера Брежнева вышла на сцену в сексуальном наряде (видео)

В последнее время артистка усиленно занялась спортом и правильным питанием - результат налицо.

Украинская певица Вера Брежнева продолжает выступать в России, радуя публику нарядами, подчеркивающими сексуальность и худобу звезды.

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Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала видео, на котором она предстала на сцене в Карелии в серебристом топе с внушительным декольте и голубой юбке из перьев.

В этом наряде Брежнева оголила зону декольте и плоский животик. Дополнила образ поп-звезда распущенными волосами.

Ранее Вера Брежнева очаровала сеть кадрами из фотосессии для модного глянцевого журнала Elle Россия.