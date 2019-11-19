Вера Брежнева вышла на сцену в сексуальном наряде (видео)
Я к вечеру наконец-то освободилась и хочу рассказать.. Вчера у всей нашей команды были мурашки по коже от того, как нас принимали в Карелии. Концерт не заканчивался, потому что нас не отпускали💥 и мы продолжали на бис исполнять песни.. и тут, в числе других, попросили песню Sexy Bambina ) настроение было нежное, поэтому исполнили другую, но специально для тех, кто просил, видео с нашего летнего концерта , снятое одним из наших зрителей ) 🔥 А я пока переведу дух и завтра выезжаю в #Рязань )) до встречи на концерте 💫 Выходной не получился 😂 #верабрежнева #тур
Украинская певица Вера Брежнева продолжает выступать в России, радуя публику нарядами, подчеркивающими сексуальность и худобу звезды.
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Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала видео, на котором она предстала на сцене в Карелии в серебристом топе с внушительным декольте и голубой юбке из перьев.
В этом наряде Брежнева оголила зону декольте и плоский животик. Дополнила образ поп-звезда распущенными волосами.
Ранее Вера Брежнева очаровала сеть кадрами из фотосессии для модного глянцевого журнала Elle Россия.