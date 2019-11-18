Ани Лорак выставила грудь на камеру (фото)

Поклонники осыпали комплиментами звезду, увидев ее новый снимок.

Опальная украинская певица Ани Лорак в последнее время очень активна в сети после развода с мужем Муратом и начало нового романа с 26-летним Егором Глебом.

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Так, в этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором продемонстрировала глубокое декольте. В кадре она появилась в клетчатом пиджаке и черном топе. Этим нарядом Каролина подчеркнула пышную грудь.

Непривычно, что на снимке Лорак позирует с собранными волосами и неброским макияжем.

"Самая красивая", "Бесподобная", "Очень красивая", "Шикарная", "Вау", "Прекрасна", "Волшебная", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена с короткими волосами.