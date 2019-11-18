Тина Кароль соблазнила сеть фото без белья
11:57, 18 ноября 2019Звезды
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Судя по комментариям, многие восхищены новым "луком" исполнительницы.
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников сексуальным снимком.
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Звезда на своей странице в Instagram часто показывает роскошную фигуру на фотографиях. В этот раз она продемонстрировала сочную грудь в платье, под которым не было бюстгальтера.
Так, в кадре артистка появилась в салатовом платье в ее любимом бельевом стиле. Под тканью такого сексуального наряда виден сосок Тины.
Судя по комментариям, многие восхищены новым "луком" Кароль: "Богиня", "Горячая", "Секси", "Это слишком сексуально".
Ранее 29-летняя украинская ведущая Регина Тодоренко продемонстрировала упругую грудь и взволновала пользователей сети.
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