цей матеріал доступний українською

Тина Кароль соблазнила сеть фото без белья

11:57, 18 ноября 2019
Звезды
288 0
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol

Читайте такжеУкраинская рэперша Alyona Alyona показала фото в купальнике

Звезда на своей странице в Instagram часто показывает роскошную фигуру на фотографиях. В этот раз она продемонстрировала сочную грудь в платье, под которым не было бюстгальтера.

Так, в кадре артистка появилась в салатовом платье в ее любимом бельевом стиле. Под тканью такого сексуального наряда виден сосок Тины.

Судя по комментариям, многие восхищены новым "луком" Кароль: "Богиня", "Горячая", "Секси", "Это слишком сексуально".

Ранее 29-летняя украинская ведущая Регина Тодоренко продемонстрировала упругую грудь и взволновала пользователей сети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Тина Кароль