Тина Кароль соблазнила сеть фото без белья

Судя по комментариям, многие восхищены новым "луком" исполнительницы.

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников сексуальным снимком.

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Звезда на своей странице в Instagram часто показывает роскошную фигуру на фотографиях. В этот раз она продемонстрировала сочную грудь в платье, под которым не было бюстгальтера.

Так, в кадре артистка появилась в салатовом платье в ее любимом бельевом стиле. Под тканью такого сексуального наряда виден сосок Тины.

Судя по комментариям, многие восхищены новым "луком" Кароль: "Богиня", "Горячая", "Секси", "Это слишком сексуально".

Ранее 29-летняя украинская ведущая Регина Тодоренко продемонстрировала упругую грудь и взволновала пользователей сети.