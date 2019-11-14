"Кощей!": Алла Пугачева отличилась несуразным фото

На снимке исполнительница заметно постройнела.

70-летней певице Алле Пугачевой не сидится на месте, то она на премьеру фильма заявится, то придет в ЦУМ на шопинг.

13 ноября Примадонна нарядилась и решила снова выйти в люди. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.

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"Куда бы рвануть, пока дети спят, а муж на работе?", - написала Пугачева в Instagram, выложив фото из их с супругом Галкиным дома.

Так, на снимке Алла Борисовна позирует в брюках, пиджаке и шляпке черного цвета. Получился очень стильный образ total black. Но само фото вышло несуразным, как отметили в сети.

Интернет-пользователи в восторге от того, как выглядит артистка: "Шикарна", "Вы прекрасна", "Глаз не оторвать", "Ну, как можно быть такой стройной?".

Но нашлись и те, кому фото Пугачевой не понравилось: "Кощей!", "В таком возрасте с больными ногами?", "Не надоело себя рекламировать?", "Несуразица какая-то".

Ранее в сети появилось фото, на котором известная российская и советская певица Алла Пугачева шопится в московском ЦУМе.