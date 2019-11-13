Аллу Пугачеву "застукали" в магазине (фото)
05:56, 13 ноября 2019Звезды
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Для похода по магазинам Примадонна выбрала стильный наряд.
Алла Борисовна в московском ЦУМе / фан-группа Пугачевой в Instagram
В сети появилось фото, на котором известная российская и советская певица Алла Пугачева шопится в московском ЦУМе.
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На снимке, опубликованном в Instagram одной из фан-групп Примадонны, артистка ходит в магазине Prada. "Заходишь в ЦУМ в Москве, а там Пугачева шопится", - говорится в подписи к фото.
Так, для похода по магазинам Алла Борисовна выбрала стильный наряд - молочное пальто в пол. Она распустила выпрямленные волосы, что, надо сказать, омолодило ее. Дополнила образ артистка черной сумочкой через плечо.
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