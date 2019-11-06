Эмма Уотсон призналась, что думает о своем 30-летии

По словам Уотсон, общество сигнализирует женщин ее возраста о том, чего нужно достичь за этот период жизни.

Британская актриса Эмма Уотсон, знаменитая по роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере, призналась, что на свой возраст – 30 лет – не соответствует ожиданиям общества в отношении женщин.

Об этом пишет русская служба ВВС со ссылкой на интервью звезды в журнале Vogue.

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По словам Уотсон, общество сигнализирует женщин ее возраста о том, чего нужно достичь за этот период жизни.

«Если у тебя нет мужа, ребенка... Это все один сплошной стресс», – сказала она.

При этом Эмма добавила, что ей комфортно быть одной в смысле самодостаточности, хотя раньше она никогда не думала, что можно быть счастливой без партнера.

«Я думала, что это просто болтовня. Я долго к этому шла, но теперь довольна», – пояснила Уотсон.

Эмма Уотсон не только актриса, но и посол доброй воли органа ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин «ООН-женщины», который при ее активном участии запустил кампанию HeForShe – привлечение мужчин к борьбе за гендерное равенство.

Как сообщал УНИАН, легендарную французскую актрису Катрин Денев, которая летом посетила Одесский кинофестиваль, была госпитализирована из-за серьезного недомогания.