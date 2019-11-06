Настя Каменских показала фото в экстремальном мини

Исполнительница щеголяет стильными образами.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, активно завоевывает международный музыкальный рынок. Сейчас звезда находится в Мексике.

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Судя по опубликованным в Instagram фото, поп-звезда Настя побывала в эфирах нескольких популярных местных телеканалов. А еще она щеголяет стильными образами.

Так, на очередную программу Каменских пришла в экстремально короткой кожаной юбке, сверкнув стройными ножками.

"Я ценю ваш теплый прием! Так рада, что Мексика любит смесь латинских ритмов и украинской сопилки в моем Elefante", - написала артистка.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, отправилась в Мехико, где принялась за раскрутку нового хита Elefante.