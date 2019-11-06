цей матеріал доступний українською

Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"

12:27, 06 ноября 2019
Звезды
1290 0
Жигалину было 48 лет / фото Самарского академического театра драмы им. М. Горького

Читайте такжеЗвезду фильма «На игле» убили в Шотландии

Об этом сообщается на странице Самарского академического театра имени Горького в Facebook. Он скончался 5 ноября после продолжительной болезни.

Прощание с актером состоится 8 ноября.

Жигалин работал на сцене Самарского академического театра имени Горького, снимался в сериалах "Ментовские войны", "Тайны следствия" и "Морские дьяволы".

Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев, который снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей» и фильме «Особенностях национальной охоты».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#актер