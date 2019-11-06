Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"
12:27, 06 ноября 2019Звезды
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Подробные причины смерти артиста не сообщаются.
Жигалину было 48 лет / фото Самарского академического театра драмы им. М. Горького
Российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 48 лет.
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Об этом сообщается на странице Самарского академического театра имени Горького в Facebook. Он скончался 5 ноября после продолжительной болезни.
Прощание с актером состоится 8 ноября.
Жигалин работал на сцене Самарского академического театра имени Горького, снимался в сериалах "Ментовские войны", "Тайны следствия" и "Морские дьяволы".
Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев, который снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей» и фильме «Особенностях национальной охоты».
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