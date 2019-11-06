Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"

Подробные причины смерти артиста не сообщаются.

Российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 48 лет.

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Об этом сообщается на странице Самарского академического театра имени Горького в Facebook. Он скончался 5 ноября после продолжительной болезни.

Прощание с актером состоится 8 ноября.

Жигалин работал на сцене Самарского академического театра имени Горького, снимался в сериалах "Ментовские войны", "Тайны следствия" и "Морские дьяволы".

Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет скончался актер Александр Васильев, который снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей» и фильме «Особенностях национальной охоты».