Тина Кароль сверкнула грудью в халате на голое тело (фото)

Поклонники в восторге от нового снимка Кароль, они осыпали ее комплиментами.

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила сеть откровенно сексуальным снимком.

Читайте такжеВера Брежнева удивила новым фото

Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в халате на голое тело, "засветив" сочную грудь.

В кадре Тина закрыла лицо руками, разбавив нежный образ лаконичными украшениями на шее и пальце, а также замотанным на голове полотенцем.

Судя по комментариям, поклонники в восторге от нового снимка Кароль, они осыпали ее комплиментами.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль произвела фурор во время прямого эфира одиннадцатого выпуска шоу "Танцы со звездами".