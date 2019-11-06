цей матеріал доступний українською

Тина Кароль сверкнула грудью в халате на голое тело (фото)

11:06, 06 ноября 2019
Звезды
439 0
В кадре видна грудь певицы / instagram.com/tina_karol

Читайте такжеВера Брежнева удивила новым фото

Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в халате на голое тело, "засветив" сочную грудь.

В кадре Тина закрыла лицо руками,  разбавив нежный образ лаконичными украшениями на шее и пальце, а также замотанным на голове полотенцем.

Судя по комментариям, поклонники в восторге от нового снимка Кароль, они осыпали ее комплиментами.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль произвела фурор во время прямого эфира одиннадцатого выпуска шоу "Танцы со звездами".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Тина Кароль