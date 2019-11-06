Вера Брежнева удивила новым фото

В комментариях пишут, что исполнительница очаровательна в любом одеянии.

Украинская певица Вера Брежнева покорила сеть новым образом. Она предстала в весьма непривычном наряде.

Читайте такжеАнджелина Джоли снялась полностью обнаженной (фото)

37-летняя звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в спортивном наряде, прикрыв лицо капюшоном. Видно, что Брежнева накрашена.

"Самая идеальная одежда для меня на гастролях - спортивный костюм либо леггинсы с капюшонкой. Но я не перестаю удивляться и восхищаться, когда в аэропорту или на вокзале вижу девушек на каблуках! Как удается путешествовать такими красивыми?", - написала артистка.

Поклонники удивлены таким выбором наряда, но отметили, что исполнительница очаровательна в любом одеянии.

Ранее 37-летняя украинская певица Вера Брежнева удивила поклонников фото без макияжа.