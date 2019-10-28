Вера Брежнева показала лицо без грамма макияжа (фото)

В кадре акцент сделан на глаза исполнительницы.

37-летняя украинская певица Вера Брежнева удивила поклонников фото без макияжа.

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Певица опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором видна лишь часть ее лица, так как она прикрыла его собачкой.

"Обращаете ли вы внимание при встрече с человеком на цвет глаз? Имеет ли это значение? Собака не моя) зовут Гуччи", - подписала фотографию артистка. В кадре она позирует без макияжа.

Подписчики отметили, что Брежнева без косметики выглядит значительно моложе.

Ранее французский бренд Etam представил новую весенне-летнюю коллекцию. На этом фэшн-событии побывала и 37-летняя Вера Брежнева. Она появилась в необычном аутфите от польского бренда Magda Butrym - сером пиджаке в тоненькую полоску и массивным декоративным элементом на плече в виде цветка и белых брюках.