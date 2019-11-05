Тина Кароль очаровала образом в белой рубашке (фото)

Пикантности, казалось бы, скромному кадру добавляет приспущенная на плече рубашка.

Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором она запечатлена в белой рубашке свободного кроя поверх него.

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На фото артистка выглядит шикарно, ей идет белый цвет. Пикантности, казалось бы, скромному кадру добавляет приспущенная на плече рубашка. Завершила образ Тина длинными серьгами, нежным макияжем и распущенными волосами.

По традиции поклонники осыпали любимую звезду комплиментами.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль произвела фурор во время прямого эфира одиннадцатого выпуска шоу "Танцы со звездами".