Тина Кароль очаровала образом в белой рубашке (фото)
13:33, 05 ноября 2019Звезды
229 0
Пикантности, казалось бы, скромному кадру добавляет приспущенная на плече рубашка.
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором она запечатлена в белой рубашке свободного кроя поверх него.
Читайте такжеУ Ани Лорак выпала грудь из мини-топа (фото)
На фото артистка выглядит шикарно, ей идет белый цвет. Пикантности, казалось бы, скромному кадру добавляет приспущенная на плече рубашка. Завершила образ Тина длинными серьгами, нежным макияжем и распущенными волосами.
По традиции поклонники осыпали любимую звезду комплиментами.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль произвела фурор во время прямого эфира одиннадцатого выпуска шоу "Танцы со звездами".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter