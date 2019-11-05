Звезда Comedy Woman полностью оголилась на фото

Некоторые фаны в комментариях отметили, что Варнава с короткими волосами больше похожа на мужика.

Российская комедийная актриса, звезда Comedy Woman Катя Варнава выложила в Instagram фото, где предстала в непривычном образе.

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В кадре она предстала без одежды, прикрывая грудь руками. Ее волосы покрашены в темный цвет и коротко острижены. Судя по всему, это парик.

"Я точно подстригусь. Вот прям отвечаю. Не угрожаю", - написала под фото Варнава.

Пользователи сети по-разному отреагировали на снимок актрисы: кому-то он понравился, кто-то начал шутить по поводу нового образа, а некоторые и вовсе считают, что она с короткими волосами больше похожа на мужика.

Напомним, в мае 2017-го Варнаве запретили въезд в Украину сроком на пять лет. Такое решение было принято, поскольку артистка выступала в оккупированном Крыму.