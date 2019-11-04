Дженнифер Энистон закрутила новый роман с режиссером

Новым избранником актрисы стал режиссер Уилл Спек. Несмотря на то, что Энистон несколько лет знакома с возлюбленным, встречаться они начали лишь недавно.

После неудач в семейной жизни Энистон долго не могла найти любимого мужчину, но сейчас звезда решилась на новый роман. Бойфрендом актрисы стал 49-летний режиссер Уилл Спек. Он смог произвести впечатление на Дженнифер, которая сочла его остроумным и отзывчивым.

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Влюбленные познакомились три года назад на съемках фильма «Новогодний корпоратив», режиссером которого был Уилл, сообщает starhit.ru. В последние несколько недель любопытные папарацци то и дело застают пару на очередном тайном свидании. На данный момент Спек и Энистон не выходили в свет официально.

Месяц назад Дженнифер даже обратилась в специальное агенство в поисках личного счастья. Брачная служба получила от Энистон оплату в размере $750 тыс. за организацию свидания с подходящим кандидатом. Бизнесмен, с которым встретилась актриса, оказался далек от мира шоу-бизнеса и предпочитал держаться на расстоянии от светской хроники. Тогда поклонники звезды пророчили ей новый роман, но этого так и не произошло.

50-летняя Дженнифер Энистон была замужем два раза. Первым мужем звезды сериала «Друзья» был актер Брэд Питт. Экс-супруги прожили вместе пять лет, после чего решили развестись. Второй брак Энистон был с другим коллегой по цеху Джастином Теру, с которым актриса познакомилась на съемочной площадке кинофильма «Жажда странствий». Но и в этот раз история закончилась для Дженнифер разрывом.