Дженнифер Энистон заинтриговала сеть поцелуем с лесбиянкой (фото, видео)

Зрители в зале стали свидетелями поцелуя 50-летней кинозвезды с ДеДженерес.

Звезда сериала "Друзья" голливудская актриса Дженнифер Энистон стала участницей шоу знаменитой американской ведущей Эллен ДеДженерес, во время которого женщины поцеловались.

Соответствующий кадр опубликован в сторис в Instagram Энистон.

Во время шоу Энистон обратилась к ведущей, которая состоит в браке с актрисой Портия Де Росси, с вопросом, как часто она целуется с мужчинами.

"Почему всех это так шокирует? Да, я целуюсь с мужчинами. Конечно, я не шалю с мужчинами, но могу поцеловаться. А когда ты в последний раз целовалась с женщиной?", - обратилась ведущая к Энистон со встречным вопросом.

Читайте такжеФаворитка "Танцев со звездами" стала терять сознание в прямом эфире (видео)

"Я не помню, чтоб я целовалась с женщиной", - ответила Дженнифер.

В результате зрители в зале стали свидетелями поцелуя 50-летней кинозвезды с ДеДженерес.

"У тебя такие мягкие губы", - пококетничала актриса после поцелуя.

Как сообщал УНИАН, американская актриса Дженнифер Энистон только сейчас решила присоединиться к социальным сетям и завела себе аккаунт в Instagram.