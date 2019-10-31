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Тина Кароль сверкнула прелестями в ультракоротком платье (фото)

12:50, 31 октября 2019
Звезды
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Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol

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Артистка опубликовала на своей странице в Instagram яркое фото, на котором позирует в белом облегающем мини-платье и кроссовках, демонстрируя сочные ягодицы и подтянутые стройные ножки.

В подписи к новому снимку Кароль напомнила фанам о релизе своего нового сингла "Иди на жизнь". "Слушай новую песню "Иди на жизнь", - написала она.

Ранее Тина Кароль порадовала поклонников новой песней "Иди на жизнь" и минималистичным лирик-видео на нее.

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Теги: #фото#Тина Кароль