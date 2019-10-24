Настя Каменских похвасталась пляжной фотосессией
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась серией пляжных снимков.
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В Instagram артистка опубликовала ряд фото в белом раздельном купальнике. В кадре поп-звезда не показывает свои прелести, как уже привыкли ее фаны (Настя любит публиковать кадры, на которых демонстрирует ягодицы и грудь, - Ред.). Поверх бикини поп-звезда надела накидку телесного цвета.
В сети сразу же осыпали комплиментами Каменских, называя ее красоткой и богиней, но нашлись и те, кто начал расспрашивать, не беременна ли она, ведь накидка прикрывает ее живот.
Ранее Настя Каменских похвасталась новым стильным осенним "луком".