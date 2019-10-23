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Леся Никитюк блеснула грудью в стильном образе (фото)

20:37, 23 октября 2019
Звезды
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Никитюк сверкнула бюстом / instagram.com/lesia_nikituk

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В своем Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором она позирует в кинотеатре в стильном "луке" - серебристом топе, обнажающем ее живот и грудь, черных брюках и пиджаке.

Никитюк в посте поблагодарила всех, кто пришел на допремьерный показ шоу "Le маршрутка". 

Ранее известная украинская ведущая Леся Никитюк очаровала поклонников новым образом, показав фото из Парижа.

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Теги: #фото#Леся Никитюк