Леся Никитюк блеснула грудью в стильном образе (фото)
20:37, 23 октября 2019Звезды
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Телезвезда поразила армию своих поклонников стильным "луком".
Никитюк сверкнула бюстом / instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская ведущая и самая скандальная бывшая участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк появилась в новом ярком образе.
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В своем Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором она позирует в кинотеатре в стильном "луке" - серебристом топе, обнажающем ее живот и грудь, черных брюках и пиджаке.
Никитюк в посте поблагодарила всех, кто пришел на допремьерный показ шоу "Le маршрутка".
Ранее известная украинская ведущая Леся Никитюк очаровала поклонников новым образом, показав фото из Парижа.
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