Алла Пугачева оголила ноги в дерзком мини (фото)

Колени Примадонна прикрыла высокими сапогами-ботфортами.

В сети "всплыло" фото Аллы Пугачевой из московского ресторана "Ветерок". Артистка запечатлена на фоне камина.

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На опубликованном в одной из фан-групп Примадонны в Instagram фото она предстала в черном комбинезоне с короткими шортами. Поверх Алла Борисовна надела платье из темной прозрачной ткани. В таком наряде она продемонстрировала стройные ножки, дополнив молодежный "лук" сапогами-ботфортами.

Многие пользователи расхвалили наряд знаменитости, осыпав ее комплиментами. Но нашлись и те, кому показалось, что образ Пугачевой не соответствует ее возрасту.

Ранее в сети появилось фото Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте, на котором обе певицы позируют без макияжа.