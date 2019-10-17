На проекте "Танцы со звездами" появится четвертый судья: кто им станет
Друзі, готові до неймовірного сюрпризу? Людина-легенда Григорій Чапкіс @gregory_chapkis стає постійним суддею шоу #танціззірками 🎉 Ми отримали величезну кількість коментарів та повідомлень з проханням бачити Григорія Миколайовича частіше і дослухались до ваших побажань. Тому відтепер учасникам доведеться танцювати ще краще, адже щонеділі їх оцінюватимуть одразу чотири судді 😉
На проекте "Танцы со звездами" появится четвертый постоянный судья. Им станет знаменитый балетмейстер, народный артист Украины Григорий Чапкис, который в прошлом выпуске выступал в качестве приглашенного эксперта.
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Об этом сказано на официальной странице шоу в Instagram.
"Мы получили огромное количество комментариев и сообщений с просьбой видеть Григория Николаевича чаще и прислушались к вашим пожеланиям. Поэтому отныне участникам придется танцевать еще лучше, ведь каждое воскресенье их будут оценивать сразу четыре судьи", - отметили организаторы шоу.
Новый судейский состав приступит к работе уже в это воскресенье, 20 октября.