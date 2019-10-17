На проекте "Танцы со звездами" появится четвертый судья: кто им станет

Новый судейский состав приступит к работе уже в это воскресенье, 20 октября.

На проекте "Танцы со звездами" появится четвертый постоянный судья. Им станет знаменитый балетмейстер, народный артист Украины Григорий Чапкис, который в прошлом выпуске выступал в качестве приглашенного эксперта.

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Об этом сказано на официальной странице шоу в Instagram.

"Мы получили огромное количество комментариев и сообщений с просьбой видеть Григория Николаевича чаще и прислушались к вашим пожеланиям. Поэтому отныне участникам придется танцевать еще лучше, ведь каждое воскресенье их будут оценивать сразу четыре судьи", - отметили организаторы шоу.

Новый судейский состав приступит к работе уже в это воскресенье, 20 октября.