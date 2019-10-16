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"Под мальчика": Шарлиз Террон поразила резкой сменой имиджа (фоторепортаж)

15:27, 16 октября 2019
Звезды
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Шарлиз Террон / REUTERS

Всеми любимые белокурые локоны певица сменила на темную короткую прическу. 

В таком образе Шарлиз Терон посетила 26-й ежегодный ELLE Women в Голливуде в Лос-Анджелесе.

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Теги: #актриса