"Под мальчика": Шарлиз Террон поразила резкой сменой имиджа (фоторепортаж)
15:27, 16 октября 2019Звезды
335 0
Всеми любимые белокурые локоны певица сменила на темную короткую прическу.
Шарлиз Террон / REUTERS
Американская актриса и фотомодель Шарлиз Терон, удивила новой стрижкой.
Всеми любимые белокурые локоны певица сменила на темную короткую прическу.
В таком образе Шарлиз Терон посетила 26-й ежегодный ELLE Women в Голливуде в Лос-Анджелесе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter