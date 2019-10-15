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Разослала голые фото: звезда "Мстителей" обвинил бывшую жену в попытке его унизить

18:19, 15 октября 2019
Звезды
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Реннер признался, что сам отправил ей обнаженные снимки ранее / ru.oxu.az

Актер Джереми Реннер обвинил бывшую жену Сонни Пачеко в том, что она отправила его обнаженные фотографии адвокату и представителю органов опеки, которые решают, с кем останется жить их дочь Ава.

Читайте такжеФинал «Мстителей» собрал за неделю проката $2 миллиардаОб этом пишет Mirror со ссылкой на документы судебного процесса бывших супругов.

По словам актера, Пачеко получала снимки от него, когда пара была в отношениях. Он отметил, что отправлял голые фото супруге в ответ на ее собственные обнаженные снимки. По мнению Реннера, теперь же она пытается «экстремально унизить его».

48-летний актер наиболее известен по роли Соколиного глаза в фантастической серии «Мстители».

Ранее УНИАН сообщал, как Деми Мур рассказала, что однажды согласилась на предложение бывшего мужа Эштона Кутчера о групповом сексе.

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Теги: #скандал#фильм Мстители Marvel