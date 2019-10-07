Тина Кароль сверкнула пышной грудью и ножками в стильном платье (фото)

Артистка пришла на шоу в роскошном черном платье с глубоким декольте.

Ведущая шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль продемонстрировала стильный "Лук" в седьмом прямом эфире.

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Так, она предстала в черном платье, корсет которого был расшит, со смелым декольте, вырезами на животе и высоким разрезом. Такой наряд позволил поп-звезде продемонстрировать пышную грудь и стройные ноги.

Пышная укладка с локонами и макияж с прозрачным блеском завершили эффектный образ Кароль.

Напомним, в шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль появилась в образе миссис Смит.