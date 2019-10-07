цей матеріал доступний українською

Тина Кароль сверкнула пышной грудью и ножками в стильном платье (фото)

11:28, 07 октября 2019
Звезды
681 0
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol

Читайте такжеТанцы со звездами: кто попал в зону риска в седьмом эфире

Так, она предстала в черном платье, корсет которого был расшит, со смелым декольте, вырезами на животе и высоким разрезом. Такой наряд позволил поп-звезде продемонстрировать пышную грудь и стройные ноги. 

Пышная укладка с локонами и макияж с прозрачным блеском завершили эффектный образ Кароль. 

Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol

Напомним, в шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль появилась в образе миссис Смит.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Тина Кароль