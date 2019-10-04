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Тина Кароль оголила грудь и ноги в эффектном платье (фото)

19:48, 04 октября 2019
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Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она предстала в длинном черном платье с внушительным декольте и высоким разрезом на бедре. Дополнила аутфит поп-дива лаконичными босоножками.

Эффектный кадр у Кароль получился не только благодаря наряду, а и позе - она полностью оголила одну ногу до бедра, руку закинула за голову. Такой ракурс выгодно подчеркнул роскошную фигуру певицы.

Ранее Тина Кароль произвела фурор в сети новым сексуальным "луком" - эффектным розовым платьем.

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Теги: #фото#Тина Кароль