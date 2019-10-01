цей матеріал доступний українською

Тина Кароль сверкнула ягодицами в эффектном мини-платье (фото)

17:09, 01 октября 2019
Звезды
1319 0
Кароль появилась в откровенном образе / instagram.com/tina_karol

Читайте такжеСветлана Лобода показала лицо без макияжа (фото)

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в ультракоротком розовом платье в ее любимом бельевом стиле. Такой наряд выгодно подчеркнул фигуру поп-звезды: подтянутые ягодицы и стройные ножки.

Тина Кароль позирует спиной к камере. Ее волосы распущены, а на лице нежный макияж. Дополнила соблазнительный "лук" исполнительница стильными бежевыми босоножками.

Напомним, в шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль предстала в образе миссис Смит

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Тина Кароль