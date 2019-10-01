Тина Кароль сверкнула ягодицами в эффектном мини-платье (фото)

Исполнительница позирует спиной к камере.

Известная украинская певица и ведущая шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль произвела фурор в сети новым сексуальным "луком".

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в ультракоротком розовом платье в ее любимом бельевом стиле. Такой наряд выгодно подчеркнул фигуру поп-звезды: подтянутые ягодицы и стройные ножки.

Тина Кароль позирует спиной к камере. Ее волосы распущены, а на лице нежный макияж. Дополнила соблазнительный "лук" исполнительница стильными бежевыми босоножками.

Напомним, в шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль предстала в образе миссис Смит.