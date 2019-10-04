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В Сумах хотели сорвать концерт Олега Винника после скандала вокруг него (фото, видео)

12:41, 04 октября 2019
Звезды
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Винника встречали с вениками / facebook.com/Serhii Suprun

Украинский певец Олег Винник, который принял участие в проекте российской музыкальной группы, едва не поплатился за это концертом в городе Сумы.

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Так перед выступлением исполнителя под стенами легкоатлетического манежа, где Винник должен был выступать, собрались активисты сумской организации партии "Демсокира", передает ТСН.

Активисты пришли с вениками в руках и потребовали, чтобы певец признал Крым украинским, а Россию – агрессором.

Когда же концерт начался, просто в самом его разгаре, аноним сообщил о минировании зала.

По словам начальника отдела коммуникаций полиции Сумской области Эльвиры Бигановой, полицейские на месте провели проверку, однако взрывчатки не нашли. Интересно, что во время обыска людей не эвакуировали.

facebook.com/Serhii Suprun

Напомним, вокруг Олега Винника разгорелся скандал из-за участия в российском проекте "Всем мир 519". На YouTube-канале проекта появилось видео, в котором, кроме Винника, приняли участие звезды российской эстрады - как артисты, которые выступают в Украине, так и те, кто поддержал аннексию Крыма и кому запрещен въезд в нашу страну.

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Теги: #Сумы#концерт#Олег Винникпогода в Сумах