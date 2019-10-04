В Сумах хотели сорвать концерт Олега Винника после скандала вокруг него (фото, видео)

Когда концерт начался, просто в самом его разгаре, аноним сообщил о минировании зала.

Украинский певец Олег Винник, который принял участие в проекте российской музыкальной группы, едва не поплатился за это концертом в городе Сумы.

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Так перед выступлением исполнителя под стенами легкоатлетического манежа, где Винник должен был выступать, собрались активисты сумской организации партии "Демсокира", передает ТСН.

Активисты пришли с вениками в руках и потребовали, чтобы певец признал Крым украинским, а Россию – агрессором.

Когда же концерт начался, просто в самом его разгаре, аноним сообщил о минировании зала.

По словам начальника отдела коммуникаций полиции Сумской области Эльвиры Бигановой, полицейские на месте провели проверку, однако взрывчатки не нашли. Интересно, что во время обыска людей не эвакуировали.

Напомним, вокруг Олега Винника разгорелся скандал из-за участия в российском проекте "Всем мир 519". На YouTube-канале проекта появилось видео, в котором, кроме Винника, приняли участие звезды российской эстрады - как артисты, которые выступают в Украине, так и те, кто поддержал аннексию Крыма и кому запрещен въезд в нашу страну.