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Любительница России Ани Лорак приехала в Киев (фото)

19:39, 03 октября 2019
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Лорак в столице / instagram.com/anilorak

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Артистка опубликовала в Instagram сделанное на Подоле фото.  "Любимый Киев. Прекрасный Подол. И моя Диана Шварц (давняя подруга исполнительницы, - Ред.)", - написала поп-дива.

В кадрах Лорак предстала на фоне украинской столице в зеленой куртке, серых джинсах и кроссовках. На одном снимке она позирует с подругой Дианой.

Лорак в столице / instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак, которая на днях отметила свой 41-й день рождения, взволновала поклонников соблазнительным снимком.

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Теги: #фото#Ани Лоракпогода в Киеве