Любительница России Ани Лорак приехала в Киев (фото)

В последнее время Лорак живет в РФ.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая уже долгое время живет и работает в России, приехала в Киев.

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Артистка опубликовала в Instagram сделанное на Подоле фото. "Любимый Киев. Прекрасный Подол. И моя Диана Шварц (давняя подруга исполнительницы, - Ред.)", - написала поп-дива.

В кадрах Лорак предстала на фоне украинской столице в зеленой куртке, серых джинсах и кроссовках. На одном снимке она позирует с подругой Дианой.

Ранее Ани Лорак, которая на днях отметила свой 41-й день рождения, взволновала поклонников соблазнительным снимком.