Любительница России Ани Лорак приехала в Киев (фото)
19:39, 03 октября 2019Звезды
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В последнее время Лорак живет в РФ.
Лорак в столице / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая уже долгое время живет и работает в России, приехала в Киев.
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Артистка опубликовала в Instagram сделанное на Подоле фото. "Любимый Киев. Прекрасный Подол. И моя Диана Шварц (давняя подруга исполнительницы, - Ред.)", - написала поп-дива.
В кадрах Лорак предстала на фоне украинской столице в зеленой куртке, серых джинсах и кроссовках. На одном снимке она позирует с подругой Дианой.
Лорак в столице / instagram.com/anilorak
Ранее Ани Лорак, которая на днях отметила свой 41-й день рождения, взволновала поклонников соблазнительным снимком.
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