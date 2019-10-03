Экс-"виагра" шокировала резкой сменой внешности (фото)

Артистке, по-видимому, надоел свой образ и она решилась на кардинальную смену имиджа.

Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова напугала своих поклонников резкой сменой имиджа.

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Так, на опубликованном в Instagram снимке артистка предстала перед фанами с короткой стрижкой и темными волосами. Она спросила пользователей, нравится ли им ее новый образ. Фолловеры разделились в своих мнениях.

Судя по комментариям, многим не понравился новый имидж Седоковой: "Изменилась до неузнаваемости", "Не ваша прическа - старит", Короткая стрижка или парик?", "Отстой"!, "Стала старше выглядеть", "Я вас не узнала".

Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.