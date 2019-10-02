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MARUV без белья "взорвала" сеть (фото)

13:27, 02 октября 2019
Звезды
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MARUV показала пикантное фото / instagram.com/maruvofficial

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Так, артистка на своей странице в Instagram показала фотосессию, для которой она выбрала блестящий и слишком сексуальный образ. "Ярко и блестяще", - подписала MARUV снимки.

Так, в кадре звезда предстала в металлическом топике без белья и показала крупным планом лицо с ярким макияжем с камушками.

Ранее певица MARUV, которая покинула проект "Танцы со звездами" после пятого прямого эфира, прокомментировала вылет из шоу.

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Теги: #MARUV