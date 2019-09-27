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Тина Кароль появилась в ультракоротком обтягивающем платье (фото)

08:06, 27 сентября 2019
Звезды
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Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol

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Так, на опубликованном фото артистка предстала в ультракоротком розовом платье в бельевом стиле. В кадре Кароль позирует, стоя к камере спиной.

На снимке можно увидеть ее роскошные формы: подтянутые сочные ягодицы, которые видны на первом плане, и грудь.

Дополнила исполнительница дерзкий образ распущенными волосами и фирменной яркой помадой.

Ранее Тина Кароль стала главной героиней фильма. Певица сыграла роль Анны в короткометражном фильме "Бывшие" режиссера Евгения Баранова.

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Теги: #фото#Тина Кароль