Тина Кароль появилась в ультракоротком обтягивающем платье (фото)

В кадре можно увидеть подтянутые ягодицы певицы в обтягивающем платье.

Известная украинская певица Тина Кароль произвела фурор новым снимком в Instagram.

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Так, на опубликованном фото артистка предстала в ультракоротком розовом платье в бельевом стиле. В кадре Кароль позирует, стоя к камере спиной.

На снимке можно увидеть ее роскошные формы: подтянутые сочные ягодицы, которые видны на первом плане, и грудь.

Дополнила исполнительница дерзкий образ распущенными волосами и фирменной яркой помадой.

Ранее Тина Кароль стала главной героиней фильма. Певица сыграла роль Анны в короткометражном фильме "Бывшие" режиссера Евгения Баранова.