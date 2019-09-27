Тина Кароль появилась в ультракоротком обтягивающем платье (фото)
08:06, 27 сентября 2019Звезды
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В кадре можно увидеть подтянутые ягодицы певицы в обтягивающем платье.
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Известная украинская певица Тина Кароль произвела фурор новым снимком в Instagram.
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Так, на опубликованном фото артистка предстала в ультракоротком розовом платье в бельевом стиле. В кадре Кароль позирует, стоя к камере спиной.
На снимке можно увидеть ее роскошные формы: подтянутые сочные ягодицы, которые видны на первом плане, и грудь.
Дополнила исполнительница дерзкий образ распущенными волосами и фирменной яркой помадой.
Ранее Тина Кароль стала главной героиней фильма. Певица сыграла роль Анны в короткометражном фильме "Бывшие" режиссера Евгения Баранова.
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