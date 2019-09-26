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Дорофеева показала 3D-фото в трусах и куртке на голое тело

19:51, 26 сентября 2019
Звезды
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Надя Дорофеева поделилась откровенным снимком / фото УНИАН

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в одном белье и куртке на голое тело. Одна половина снимка обработана специальным фильтром, напоминающим эффект 3D.

Фото вызвало восторг у подписчиков певицы.

"Какая красотка", "Идеальная", "Очень красивая", "Шикарная", "Надя, ты бомба", "Великолепна", "Нереально красивая", - пишут под фото.

фото nstagram.com/nadyadorofeeva/

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева "засветила" белье в прозрачной юбке.

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Теги: #Надя Дорофеева