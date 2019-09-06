Дорофеева "засветила" белье в прозрачной юбке (фото)

Подписчикам такой образ очень понравился, о чем они написали в комментариях.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" покорила поклонников новым образом.

Читайте также"Слишком горячо!": Надя Дорофеева показала соблазнительное фото

В своем Instagram певица опубликовала фото, где она позирует в прозрачной юбке с пайетками, через которую просвечивается белье, и топе телесного цвета.

"Создаю волны", - подписала фото Дорофеева, сделав отсылку к совместной с Монатиком песне "Глубоко".

Подписчикам такой образ очень понравился, о чем они написали в комментариях.

"Ну, ты точно русалка, ведь русалки - это мистические существа, а такая красота как у тебя - это точно магия", "Ты волнуешь меня", "Нереально красивая", "Платье идеально гармонирует с цветом волос", "Ослепила красотой", - пишут под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева "засветила" грудь в прозрачном лифчике.