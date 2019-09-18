Алла Пугачева появилась в коротком платье на семейном видео
Дети маму поздравляют 😍 Я уже в работе, а семья ещё на море #гарригалкин #елизаветагалкина #алла #деньрождения
18 сентября в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина - праздник. Их детям Лизе и Гарри исполнилось по 6 лет.
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Ролик в этот радостный день опубликовал на своей странице в Instagram супруг Примадонны. На нем видно, что Алла Борисовна встретила двойняшек в розовом платье оверсайз, которое оголило ее ноги. Артистка сделала прическу и подкрасилась.
Лиза и Гарри подбежали к маме со словами: "Спасибо, что подарила нам жизнь!". Также они подарили ей цветы в горшках.
"Дети маму поздравляют! Я уже в работе, а семья еще на море", — написал Галкин под роликом.
Ранее певица Алла Пугачева в наряде оранжевого цвета на новом фото вызвала волну обсуждений своей внешности в сети.