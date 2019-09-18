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Алла Пугачева появилась в коротком платье на семейном видео

15:13, 18 сентября 2019
Звезды
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

18 сентября в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина - праздник. Их детям Лизе и Гарри исполнилось по 6 лет. 

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Ролик в этот радостный день опубликовал на своей странице в Instagram супруг Примадонны. На нем видно, что Алла Борисовна встретила двойняшек в розовом платье оверсайз, которое оголило ее ноги. Артистка сделала прическу и подкрасилась.

Лиза и Гарри подбежали к маме со словами: "Спасибо, что подарила нам жизнь!". Также они подарили ей цветы в горшках.

"Дети маму поздравляют! Я уже в работе, а семья еще на море", — написал Галкин под роликом.

Ранее певица Алла Пугачева в наряде оранжевого цвета на новом фото вызвала волну обсуждений своей внешности в сети.

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Теги: #фото#Алла Пугачева