Алла Пугачева появилась в коротком платье на семейном видео

Дети поблагодарили Пугачеву за то, что она подарила им жизнь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дети маму поздравляют 😍 Я уже в работе, а семья ещё на море #гарригалкин #елизаветагалкина #алла #деньрождения Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 18 Сен 2019 в 3:59 PDT

18 сентября в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина - праздник. Их детям Лизе и Гарри исполнилось по 6 лет.

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Ролик в этот радостный день опубликовал на своей странице в Instagram супруг Примадонны. На нем видно, что Алла Борисовна встретила двойняшек в розовом платье оверсайз, которое оголило ее ноги. Артистка сделала прическу и подкрасилась.

Лиза и Гарри подбежали к маме со словами: "Спасибо, что подарила нам жизнь!". Также они подарили ей цветы в горшках.

"Дети маму поздравляют! Я уже в работе, а семья еще на море", — написал Галкин под роликом.

Ранее певица Алла Пугачева в наряде оранжевого цвета на новом фото вызвала волну обсуждений своей внешности в сети.