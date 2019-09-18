Огромная грудь экс-"виагры" взбудоражила сеть (фото)
10:14, 18 сентября 2019Звезды
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Исполнительница оголила в кадре бюст и стройные загорелые ножки.
Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova
Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть откровенно сексуальным фото.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором предстала в черном сдельном купальнике без бретелек и белом халате на шезлонге у бассейна.
В кадре Седокова оголила огромную грудь в тесном монокини. Волосы поп-звезды распущены, она предстала без макияжа.
В комментариях большинство фанов в восторге от сочных форм певицы.
Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.
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