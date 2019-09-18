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Огромная грудь экс-"виагры" взбудоражила сеть (фото)

10:14, 18 сентября 2019
Звезды
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Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/annasedokova

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором предстала в черном сдельном купальнике без бретелек и белом халате на шезлонге у бассейна.

В кадре Седокова оголила огромную грудь в тесном монокини. Волосы поп-звезды распущены, она предстала без макияжа.

В комментариях большинство фанов в восторге от сочных форм певицы.

Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.

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Теги: #фото#Анна Седокова