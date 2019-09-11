Вера Брежнева устроила жаркие танцы в обтягивающем боди (видео)

Судя по комментариям, все восхищены фигурой Брежневой.

Переглянути цей допис в Instagram Гуляй душа моя ✨ настроение #рижскийбальзам )) Из видео-архива моего личного супер-оператора @lyubovmua 🎧 @monatik_official #Loveitритм Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa) 11 Вер 2019 р. о 9:06 PDT

Популярная украинская певица Вера Брежнева показала на видео, как пустилась в пляс под песню Monatik'а Love it ритм.

Читайте такжеАни Лорак удивила необычным аутфитом (фото)

Ролик опубликовала на своей странице в Instagram. "Гуляй, душа моя. Настроение - рижский бальзам", - говорится в ее подписи к записи.

Так, на видео Брежнева "зажигает" в бежевом боди, которое выгодно подчеркнуло все формы поп-звезды, особенно грудь. Поверх боди она надела светлый пиджак.

"Шикарно", "Классный прикид", "Ни грамма жирочка", "Вера, даже в обычных велосипедах вы - королева", - пишут в комментариях к ролику.

Ранее экс-солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.