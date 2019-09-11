Ани Лорак удивила необычным аутфитом (фото)

Исполнительница в последнее время прекрасно выглядит, похоже, влюбленность ей на пользу.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак заинтриговала фанов, намекнув на выход новой песни. В комментариях под ее фото в Instagram из звукозаписывающей студии спрашивают, будет ли это дуэт с Сергеем Лазаревым.

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Так, на своей странице в сети артистка опубликовала снимок, на котором позирует на фоне звукозаписывающей техники с артистом лейбла Black Star Мишей Марвиным. "Скоро", - коротко подписала кадр "дива".

На фото Ани Лорак предстала в весьма непривычном виде: черных спортивных штанах с лампасами, такого же цвета футболке с желтой надписью и кроссовках. Волосы исполнительницы распущены. Заметно, что она сильно похудела.

Аутфит – это образ, который создается с помощью хорошо сочетаемых друг с другом вещей: одежды, обуви, аксессуаров.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак похвасталась фото со своей новой пассией, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.