Участница шоу «Танцы со звездами» рассказала о жизни в браке с Онищенко: Отвернулись все (видео)

Известная гимнастка впервые поделилась подробностями личной жизни со скандальным политиком.

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая также является участницей шоу «Танцы со звездами», откровенно рассказала о жизни в браке со скандальным политиком Александром Онищенко.

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«Когда я начала встречаться с Александром, меня практически никто не понял. Меня поддержали буквально единицы. Я просто понимала, что даже мои близкие подруги, они меня не поддержали. То есть, от меня отвернулись, в принципе, все. Это правда», – отметила она.

Впоследствии у супругов родился сын Роман, а уже через год после этого стало известно, что они перестали жить друг с другом. Что именно стало причиной их разрыва, Анна не рассказывает.

Как ранее сообщал УНИАН, люди из близкого окружения Ризатдиновой заявляли, что спортсменка планировала баллотироваться в Раду на последних парламентских выборах.