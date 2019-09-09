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"Какой позор!": экс-"виагра" прикрыла причинное место перчаткой и разозлила сеть (фото, видео)

20:56, 09 сентября 2019
Звезды
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Седокова показала откровенный снимок / instagram.com/annasedokova

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Так, на своей странице в Instagram артистка показала снимок со съемок для российского журнала Playboy. В кадре поп-звезда предстала в полупрозрачной бюстгальтере и колготах в крупную сетку. Интересно, что под ними Седокова, похоже, без трусиков. Причинное место исполнительница прикрыла перчаткой.

"Мое любимое фото. Твое любимое фото", - подписала сексуальный кадр певица, добавив хештег "Playboy".

"Наряд не очень", "Отвратительно пошло", "Очень откровенно", "Вы, Анна, намного аппетитнее, зачем так вас отфотошопили, у вас прекрасные формы", "Какой позор!", "Фотошопа бы поменьше!", "Отшопили так отменно", "Некрасиво и вульгарно", "Все красиво, кроме прокладки между ног", "Немного ненатуральная", - пишут в комментариях.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак отличилась несуразным нарядом, под которым скрыла свою роскошную фигуру.

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Теги: #фото#Анна Седокова