Пайпер из "Зачарованных" тайно вышла замуж (фото)

Холли Мари пригласила на праздник коллег по сериалу «Зачарованные» Брайана Краузе и Дрю Фуллера.

45-летняя Холли Мари Комбс прославилась после того, как сыграла Пайпер в сериале «Зачарованные». Сейчас артистка редко появляется на экранах, зато ее личная жизнь протекает куда ярче. 7 сентября звезда вышла замуж за ресторатора Майка Райана. На свадьбе присутствовали только родственники и близкие друзья.

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Об этом сообщает "СтарХит".

Так, Холли Мари пригласила на праздник коллег по сериалу «Зачарованные» Брайана Краузе и Дрю Фуллера. Комбс держала подробности торжества в тайне, но одна фотография с церемонии все-таки попала в Сеть. На ней можно разглядеть, что невеста выбрала скромное белое платье, а образ дополнила с помощью необычного головного аксессуара. Ранее звезда признавалась, что уже отчаялась обрести личное счастье, но знакомство с Майком изменило ее жизнь.

Свадебная церемония прошла в заповеднике Santa Lucia Preserve, где актриса любит проводить время с детьми.